Собянин: Москва к 2025 году отменит бумажные документы в медицинский системе

Система медицины российской столицы готова к 2025 году перейти в полном объёме на электронный цифровой документооборот. Такую перспективу анонсировал мэр Москвы Сергей Собянин. Он выступил V Форуме социальных инноваций регионов в Гостином дворе.

Как уточнил градоначальник, новый этап внутреннего документооборота в амбулаторном и больничном звеньях начинается уже в этом году. Задача состоит в том, чтобы полностью избавиться от каких-либо бумажных носителей в городской системе здравоохранения.