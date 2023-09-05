Собянин: Москва к 2025 году отменит бумажные документы в медицинский системе
Система медицины российской столицы готова к 2025 году перейти в полном объёме на электронный цифровой документооборот. Такую перспективу анонсировал мэр Москвы Сергей Собянин. Он выступил V Форуме социальных инноваций регионов в Гостином дворе.
Как уточнил градоначальник, новый этап внутреннего документооборота в амбулаторном и больничном звеньях начинается уже в этом году. Задача состоит в том, чтобы полностью избавиться от каких-либо бумажных носителей в городской системе здравоохранения.
По словам Собянина, при полном переводе в электронный формат появляются положительные финансовый, экономический и организационный эффекты. Кроме того, в 2025 году должен начаться очередной этап внедрения искусственного интеллекта в систему здравоохранения Москвы.
До конца текущего года ИИ должен научиться ставить уже не предварительный, а окончательный диагноз на основе представленных данных по конкретному пациенту по 95 нозологиям. Через два года система уже должна перейти к проактивной диагностике, таким образом инициируя диспансеризацию для превентивной профилактики заболеваний, пояснил мэр.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru