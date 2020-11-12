Московские КТ-центры рекомендованы к созданию в регионах
Амбулаторные центры компьютерной томографии проявили себя как действенное средство диагностики, также рекомендовано создать аналогичную практику в регионах. Об этом сообщил оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Как отмечается в сообщении, центры позволяют быстро диагностировать COVID-19, тем самым снизив число тяжелых случаев течения болезни. Также ранняя диагностика снижает нагрузку на стационары. За все время работы в КТ-центрах провели более 300 тысяч исследований.
В настоящий момент в Москве работает 22 таких центра. Как отмечают в Минздраве, точность томографии составляет 92-97%, результат анализа можно получить в течение 15 минут. Также в KT-центрах проводятся дополнительные обследования, такие как анализ крови, ПЦР, пульсоксиметрия, ЭКГ. Оперштаб сообщает, что в центре пациенты также могут получить бесплатные лекарства от COVID-19.
Свободная пресса передает, что зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на совещании о мерах по развитию производства и внедрения вакцин от коронавируса заявил, что стоимость вакцины от COVID-19 должна быть разумной.
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