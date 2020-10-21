Мобильные пункты вакцинации от гриппа переехали в популярные локации

Мобильные пункты вакцинации от гриппа в Москве стали более доступными. Теперь их график работы и местоположение поменялись с учетом обращений горожан. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Он уточнила, что часть точек вакцинации была перемещена от станций метро к торговым центрам и другим популярным местам. Некоторые мобильные бригады начали дежурить по новому графику.