Мобильные пункты вакцинации от гриппа переехали в популярные локации
Мобильные пункты вакцинации от гриппа в Москве стали более доступными. Теперь их график работы и местоположение поменялись с учетом обращений горожан. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Он уточнила, что часть точек вакцинации была перемещена от станций метро к торговым центрам и другим популярным местам. Некоторые мобильные бригады начали дежурить по новому графику.
В частности, от станции метро «Тушинская» мобильный пункт переехал к торговому центру «Щука», от станции метро «Бульвар Дмитрия Донского» - к торговому центру «МЕГА Теплый стан», от метро «Площадь Ильича» - к торговому центру «Город».
Пункты вакцинации у метро «Царицыно» и «ВДНХ» стали работать ежедневно.
Узнать место и время работы 450 мобильных прививочных точек можно на сайте департамента здравоохранения Москвы mosgorzdrav.ru/antivirus.
В Роспотребнадзоре ранее предупредили о факторе, снижающем защиту от коронавируса. В ведомстве рассказала, что переохлаждение в осенне-зимний период снижает защиту организма от респираторных инфекций, в том числе от коронавируса.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,4 млн+15 700 / сут.
Умерли
24 952+317 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+10 952 / сут.
- Азербайджан заявил о выведении из строя батальона ВС Армении
- «Аэрофлот» разрешил бесплатно обменивать билеты
- Курс биткоина приблизился к максимуму 2020 года
- СМИ: Трамп владеет счетом в китайском банке
- Стало известно о причине смерти протоиерея Димитрия Смирнова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru