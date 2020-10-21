Мобильные пункты вакцинации от гриппа переехали в популярные локации

Мобильные пункты вакцинации от гриппа в Москве стали более доступными. Теперь их график работы и местоположение поменялись с учетом обращений горожан. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Он уточнила, что часть точек вакцинации была перемещена от станций метро к торговым центрам и другим популярным местам. Некоторые мобильные бригады начали дежурить по новому графику.

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В частности, от станции метро «Тушинская» мобильный пункт переехал к торговому центру «Щука», от станции метро «Бульвар Дмитрия Донского» - к торговому центру «МЕГА Теплый стан», от метро «Площадь Ильича» - к торговому центру «Город».

Пункты вакцинации у метро «Царицыно» и «ВДНХ» стали работать ежедневно.

Узнать место и время работы 450 мобильных прививочных точек можно на сайте департамента здравоохранения Москвы mosgorzdrav.ru/antivirus.

В Роспотребнадзоре ранее предупредили о факторе, снижающем защиту от коронавируса. В ведомстве рассказала, что переохлаждение в осенне-зимний период снижает защиту организма от респираторных инфекций, в том числе от коронавируса.


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ФОТО: РИА Новости / Игорь Зарембо
ТЕГИ:МоскваВакцинацияГрипп
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