В Роспотребнадзоре предупредили о факторе, снижающем защиту от коронавируса

Переохлаждение в осенне-зимний период снижает защиту организма от респираторных инфекций, в том числе от коронавируса. Об этом предупредили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве посоветовали соблюдать в помещениях температурный режим. В частности, в детских садах температура воздуха в помещении должна составлять 21-23 градуса, а в спальнях — 19-20 градусов, передает RT.

В школах она не должна превышать 18-24 градуса.