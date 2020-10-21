В Роспотребнадзоре предупредили о факторе, снижающем защиту от коронавируса
21 октября 202007:53
Переохлаждение в осенне-зимний период снижает защиту организма от респираторных инфекций, в том числе от коронавируса. Об этом предупредили в пресс-службе Роспотребнадзора.
В ведомстве посоветовали соблюдать в помещениях температурный режим. В частности, в детских садах температура воздуха в помещении должна составлять 21-23 градуса, а в спальнях — 19-20 градусов, передает RT.
В школах она не должна превышать 18-24 градуса.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru