Онковакцины, которые включены в ОМС, разрабатываются под конкретные случаи, для каждого пациента потребуется всего несколько дней для изготовления препарата, но помочь всем все равно пока не получится, заявил НСН руководитель отделения лазерной онкологии ГНЦ лазерной медицины Федерального медико-биологического агентства, бывший главный онколог Департамента здравоохранения Москвы Евгений Странадко.

В программу обязательного медицинского страхования (ОМС) в России включили онковакцины и инновационный метод CAR-T-иммунотерапии рака, сообщили в пресс-службе правительства. Теперь бесплатно по полису ОМС можно будет пройти лечение с использованием российских онковакцин. Прежде всего, персонализированных, которые разрабатываются индивидуально под конкретного пациента и обучают его иммунитет бороться с опухолью. Странадко раскрыл суть таких методов лечения.