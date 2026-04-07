Нужна миллионам: Кому поможет бесплатная вакцина от рака
Евгений Странадко и Давид Заридзе заявили НСН, что охват больных будет сильно ограничен на первых этапах.
Онковакцины, которые включены в ОМС, разрабатываются под конкретные случаи, для каждого пациента потребуется всего несколько дней для изготовления препарата, но помочь всем все равно пока не получится, заявил НСН руководитель отделения лазерной онкологии ГНЦ лазерной медицины Федерального медико-биологического агентства, бывший главный онколог Департамента здравоохранения Москвы Евгений Странадко.
В программу обязательного медицинского страхования (ОМС) в России включили онковакцины и инновационный метод CAR-T-иммунотерапии рака, сообщили в пресс-службе правительства. Теперь бесплатно по полису ОМС можно будет пройти лечение с использованием российских онковакцин. Прежде всего, персонализированных, которые разрабатываются индивидуально под конкретного пациента и обучают его иммунитет бороться с опухолью. Странадко раскрыл суть таких методов лечения.
«Вакцина нужна миллионам людей. У нас, к сожалению, ежегодно заболевают полмиллиона людей. Все мы мечтаем научиться распознавать, но основная беда в том, что наша иммунная система эти раковые клетки не распознает, в этом вся сложность. Убить раковые клетки не так сложно, но их трудно распознать и отличить от «своих». Боюсь, что пока желаемое выдается за действительное. Получить подобные методы лечения смогут далеко не все, потому что все готовится индивидуально. В таком случае для конкретного пациента потребуются уже дни, два-пять дней, не годы. Но пока нет единой технологии», - рассказал он.
А руководитель отдела клинической эпидемиологии НМИЦ онкологии имени Блохина Давид Заридзе отметил, что со временем вакцина сможет охватить больший круг пациентов.
«Это щекотливый вопрос, потому что это значительный прорыв в потенциальном лечении. При этом охват больных будет ограничен, потому что индивидуальный подход, ограничения будут особенно на первых порах. Это нужно вакцину для каждого отдельно разрабатывать. Это не умаляет значения вакцины, это невероятный шаг и достижение, но надо учитывать особенности. Со временем это все еще будет развиваться, будет больший охват пациентов», - добавил собеседник НСН.
Человечество пока не готово победить рак. Об этом заявил главный онколог Минздрава, генеральный директор НМИЦ радиологии академик РАН Андрей Каприн в интервью РИА Новости. По словам ученого, мировая наука не на пороге окончательной победы над заболеванием, а на этапе глубокого понимания его молекулярной природы.
