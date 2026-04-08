Россияне могут получить вакцину против опухолей и меланом от сразу трех научных институтов, а четвертый препарат уже в финальной стадии разработки, рассказал заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, Академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

Российские вакцины от рака вошли в программу ОМС: теперь можно бесплатно пройти лечение от онкологических заболеваний с помощью персонифицированных методов. Речь о препаратах, которые разрабатывают индивидуально под конкретного пациента и учат его иммунитет бороться с опухолью. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Первый пациент уже получил отечественную персонализированную мРНК-вакцину «Неоонковак» от рака 1 апреля. Об этом сообщили в Минздраве. Онищенко рассказал, какие еще препараты доступны россиянам.