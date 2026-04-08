Онищенко назвал доступные для россиян вакцины от рака

В России есть сразу четыре препарата для помощи онкологическим больным, заявил в пресс-центре НСН Геннадий Онищенко.

Россияне могут получить вакцину против опухолей и меланом от сразу трех научных институтов, а четвертый препарат уже в финальной стадии разработки, рассказал заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, Академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

Российские вакцины от рака вошли в программу ОМС: теперь можно бесплатно пройти лечение от онкологических заболеваний с помощью персонифицированных методов. Речь о препаратах, которые разрабатывают индивидуально под конкретного пациента и учат его иммунитет бороться с опухолью. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Первый пациент уже получил отечественную персонализированную мРНК-вакцину «Неоонковак» от рака 1 апреля. Об этом сообщили в Минздраве. Онищенко рассказал, какие еще препараты доступны россиянам.

В России будет создана онковакцина от мелкоклеточного рака легкого
«Инициатором разработки вакцины от рака является наша страна. Еще с 1950-е годы в СССР велись исследования в этом направлении, а в 1970-е уже начались проверки на животных сугубо противоопухолевых аутовакцин. Это в тех случаях, когда у человека возникает та или иная онкологическая патология. И вот теперь такие вакцины, как отметил премьер-министр, включены в ОМС. На сегодняшний день в России Минздравом официально зарегистрированы как лечебные препараты целый ряд технологий противоопухолевых аутовакцин. Это средство «Неовак-РОНЦ» от Института им. Блохина, оно используется персонифицированно для терапии меланомы. Есть вакцины от Института им. Герцена и от НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи. Также в высокой стадии готовности вакцина, разработанная ФМБА. Вот четыре вакцины», — подчеркнул он.

Ранее руководитель отделения лазерной онкологии ГНЦ лазерной медицины Федерального медико-биологического агентства, бывший главный онколог Департамента здравоохранения Москвы Евгений Странадко объяснил НСН, кому потребуется новая вакцина от рака.

