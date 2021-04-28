Мишустин заявил, что Россия прошла самую острую часть пандемии
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Россия пережила самую острую часть пандемии коронавируса. По его словам, этому способствовали в том числе решения, ответственность за принятие которых взяли на себя депутаты Госдумы. Речь об этом шла на встрече главы правительства с депутатами «Единой России», передает ТАСС.
За минувшие сутки в России было зарегистрировали 7848 случаев коронавируса — это минимальный показатель с 26 сентября, пишет «Свободная пресса». Больше всего новых случаев заражения отмечено в Москве — 1840, а также в Санкт-Петербурге (723) и Московской области (612).
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