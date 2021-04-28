Мишустин заявил, что Россия прошла самую острую часть пандемии

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Россия пережила самую острую часть пандемии коронавируса. По его словам, этому способствовали в том числе решения, ответственность за принятие которых взяли на себя депутаты Госдумы. Речь об этом шла на встрече главы правительства с депутатами «Единой России», передает ТАСС.