Мишустин заявил, что Россия прошла самую острую часть пандемии

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Россия пережила самую острую часть пандемии коронавируса. По его словам, этому способствовали в том числе решения, ответственность за принятие которых взяли на себя депутаты Госдумы. Речь об этом шла на встрече главы правительства с депутатами «Единой России», передает ТАСС.

СМИ: Третья волна коронавируса началась в России

За минувшие сутки в России было зарегистрировали 7848 случаев коронавируса — это минимальный показатель с 26 сентября, пишет «Свободная пресса». Больше всего новых случаев заражения отмечено в Москве — 1840, а также в Санкт-Петербурге (723) и Московской области (612).

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ФОТО: Сайт правительства РФ
ТЕГИ:ПандемияКоронавирусМихаил Мишустин
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