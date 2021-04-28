СМИ: Третья волна коронавируса началась в России

Как сообщают источники, оптимистичные прогнозы Кремля привели к тому, что россияне больше не боятся вируса и не хотят вакцинироваться. По данным «Левада-центра» (признан в РФ иноагентом), около двух третей граждан не хотят делать прививку.

Российские власти отвергают введение новых ограничительных мер. Как утверждает Bloomberg, отмена авиасообщения с Турцией и продление майских праздников являются непосредственными мерами сдерживания третьей волны.

