СМИ: Третья волна коронавируса началась в России

Третья волна коронавируса началась в России, сообщает Bloomberg со ссылкой на два своих источника. По словам журналистов, об этом свидетельствуют данные неофициальной правительственной статистики.

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Как сообщают источники, оптимистичные прогнозы Кремля привели к тому, что россияне больше не боятся вируса и не хотят вакцинироваться. По данным «Левада-центра» (признан в РФ иноагентом), около двух третей граждан не хотят делать прививку.

Российские власти отвергают введение новых ограничительных мер. Как утверждает Bloomberg, отмена авиасообщения с Турцией и продление майских праздников являются непосредственными мерами сдерживания третьей волны.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:РоссияКоронавирус
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