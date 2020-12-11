Мишустин сообщил о лидерстве России в вакцинации от COVID-19

Россия занимает лидирующие позиции в мире по организации вакцинации населения против коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с производителями вакцин «ЭпиВакКорона» и «Спутник V».

Ранее сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что все 150 добровольцев в возрасте от 60 лет уже привиты вакциной «Вектора» от коронавируса «ЭпиВакКорона», они чувствуют себя хорошо, передает РИА ФАН.

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов в эфире НСН рассказал, как морозная погода влияет на вероятность заражения коронавирусом на улице. По его словам, защитная маска на морозе не нужна.

«Она ее практически сводит к нулю. На морозе в 5-10 градусов вирус живет секунды и не может распространяться, так как капельки слюны сразу же замерзают. В принципе, и в теплую погоду маски на улице не имели значения, если нет большого скопления людей. А зимой маски на улице даже вредны, так как в них будет скапливаться конденсат, который мешает дышать и увеличивает шанс заражения микробами», - отметил он.



