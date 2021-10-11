Ученые заявили о росте числа пациентов с депрессией и тревожностью из-за пандемии

Число пациентов с большим депрессивным (БДР) и тревожным расстройствами за время пандемии коронавируса в мире увеличилось более чем на четверть. К такому выводу пришел коллектив Covid-19 Mental Disorders Collaborators, итоги соответствующего исследования опубликованы в журнале The Lancet.

Ученые оценили влияние COVID-19 на распространенность депрессии и тревожности с 1 января 2020 года по 29 января 2021-го, проанализировав данные PubMed, Google Scholar и 5683 уникальных источника на порталах препринтов. Кроме того, исследователи провели консультации с экспертами. Для оценки ситуации был использован метод регрессионного мета-анализа.

Как выяснилось, в указанный период количество людей с депрессивным и тревожным расстройствами выросло на 28% и 26% соответственно. Всего в мире за это время наблюдалось 246 млн случаев БДР (3153 на 100 тысяч человек) и 374 млн — тревожного расстройства (4802 на 100 тысяч).

Сильнее всего этим состояниям оказались подвержены женщины (35 и 52 млн дополнительных случаев). Пик распространенности депрессии и тревожности наблюдался среди населения в возрасте 20-24 лет (1118 и 1331 дополнительный случай на 100 тысяч человек), снижаясь по мере взросления. Наибольший подъем расстройств выявили в странах с неблагополучной эпидобстановкой и жесткими антиковидными мерами — локдаунами и закрытием школ.

Ранее завкафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ им. Пирогова, доктор медицинских наук Андрей Шмилович в беседе с Известиями заявил, что из-за пандемии в России в полтора-два раза выросло количество пограничных психических расстройств и аффективных нарушений. Кроме того, граждане стали чаще жаловаться на изменения настроения, нарушения сна, расстройства пищевого поведения, тревожные состояния, отмечает Газета.ру.

