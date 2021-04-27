Минздрав заявил, что россияне стали меньше курить
Распространенность курения среди россиян старше 15 лет снизилась с 34% в 2009 году до 21,5% в 2020 году. Об этом говорится в итоговом отчете о работе Минздрава РФ в 2020 году и задачах на текущий год.
В феврале правительство РФ утвердило правила размещения курилок в многоквартирных домах. Документ в том числе приравнивает электронные сигареты, вейпы и кальяны к обычным сигаретам, которые запрещается курить на территории общедомового имущества, например, лестничных площадках.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+8 053 / сут.
Умерли
109 тыс.+392 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+8 039 / сут.
- Вдова автора памятника погибшим медикам покончила с собой
- В России выявили наименьшее с 27 сентября случаев коронавируса
- В США попросили посмертно помиловать Джорджа Флойда по делу о наркотиках
- Катер ВМС США направился в Черное море
- Минздрав заявил, что россияне стали меньше курить
- Шойгу объявил о создании объединенной системы ПВО с Таджикистаном
- Около 3,5 тыс. силовиков оцепили рынки в Ростовской области
- Законы во исполнение послания президента заработают с 1 июля
- Ожидаемая продолжительность жизни в России снизилась
- Бывший гендиректор «Спартака» собрался судиться с Федуном
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru