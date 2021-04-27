Минздрав заявил, что россияне стали меньше курить

Распространенность курения среди россиян старше 15 лет снизилась с 34% в 2009 году до 21,5% в 2020 году. Об этом говорится в итоговом отчете о работе Минздрава РФ в 2020 году и задачах на текущий год.

Мясников сообщил об опасности при полном отказе от алкоголя

В феврале правительство РФ утвердило правила размещения курилок в многоквартирных домах. Документ в том числе приравнивает электронные сигареты, вейпы и кальяны к обычным сигаретам, которые запрещается курить на территории общедомового имущества, например, лестничных площадках.



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:МинздравКурение
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры