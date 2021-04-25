Мясников сообщил об опасности при полном отказе от алкоголя
Российский врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что полный отказ от спиртного может привести к развитию инфаркта.
По его словам, этому будет способствовать «отсутствие регулярного приема малых доз алкоголя». Под малыми дозами подразумеваются 19 грамм чистого спирта, что соответствует 300 граммам пива или 150 граммам вина, или 40 граммам крепкого алкоголя.
Как отметил врач, женщины более подвержены развитию инфаркта после 50 лет, тогда как мужчины – после 45-ти. Также в этом важен фактор наследственности.
Среди предпосылок смертельного заболевания - курение, повышение уровня сахара или диабет, артериальная гипертония, отсутствие физической активности и ожирение.
Натуральные вещества терпены, которые найдены в стволе и корнях пихты сибирской, обладают сильнейшими гепатопротекторными свойствами и способны защищать и восстанавливать клетки печени после алкогольной интоксикация, сообщает РИА Новости со ссылкой на специалистов Института органической химии имени Арбузова Казанского научного центра РАН.
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