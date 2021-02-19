Правительство РФ утвердило правила размещения курилок в многоквартирных домах

Правительство России приняло проект постановления, наделяющего Минздрав и Минстрой РФ новыми полномочиями по обеспечению охраны здоровья граждан от последствий потребления никотинсодержащей продукции, сообщает пресс-служба кабмина.

Принятый документ утверждает правилах размещения курилок в многоквартирных домах. В частности, он приравнивает электронные сигареты, вейпы и кальяны к обычным сигаретам, которые запрещается курить на территории общедомового имущества, например, лестничных площадках.

При этом в доме может быть оборудована курительная комната, что позволит курильщикам не нарушать меры пожарной безопасности, однако это должно быть одобрено на общем собрании собственников.

Ранее стало известно, что в России наибольшая приверженность вредным привычкам наблюдается в Магаданской и Сахалинской областях, а также в республиках Хакасия и Бурятия, сообщает RT. При этом речь, в первую очередь, идёт об алкоголе, и в меньшей степени - курении.

