Минздрав зарегистрировал новый российский препарат для рассеянного склероза
20 апреля 202314:39
Минздрав РФ зарегистрировал новый российский препарат для рассеянного склероза «Тенексиа», сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что препарат, разработанный учёными компании Biocad, предназначен для ремиттирующего течения заболевания в качестве первой линии терапии.
Ранее вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что российский аналог препарата «Золгенсма», который разрабатывает Biocad, будет существенно дешевле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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20 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru