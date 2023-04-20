Минздрав зарегистрировал новый российский препарат для рассеянного склероза

Минздрав РФ зарегистрировал новый российский препарат для рассеянного склероза «Тенексиа», сообщает пресс-служба ведомства.

Мурашко: доля российских препаратов в перечне жизненно важных составила 82%

Отмечается, что препарат, разработанный учёными компании Biocad, предназначен для ремиттирующего течения заболевания в качестве первой линии терапии.

Ранее вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что российский аналог препарата «Золгенсма», который разрабатывает Biocad, будет существенно дешевле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЛечениеРоссияЛекарстваМинздрав

Горячие новости

Все новости

партнеры