Мурашко: доля российских препаратов в перечне жизненно важных составила 82%

Из 810 наименований из списка жизненно-важных лекарственных препаратов – 82% выпускаются в России. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, в ходе выступления во время открытия новых фармпроизводств с участием президента РФ Владимира Путина сообщает РБК.

Мурашко: В России нет глобального дефицита лекарств

По словам министра, из них более 53% производятся по полному циклу.

Он также отметил, что доля российских препаратов в госзакупках сейчас превышает 80%.

Ранее, как сообщала НСН, президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости увеличить долю отечественных лекарств.

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ФОТО: РИА Новости
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