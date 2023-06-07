Минздрав: в России растет число граждан с ожирением
Выросло число граждан с ожирением в 30 регионах РФ. Об этом заявила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина на заседании Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере, передает «Интерфакс».
По её словам, особенно возросло число мужчин с лишними килограммами.
Она привела статистику, согласно которой, в 1993 году процент мужчин, страдающих ожирением составлял 8,3%, женщин - 23,2%. В 2013 году уже 26,9% мужчин имели проблемы с лишним весом и 30,8% женщин. В 2017 году показатель распространенности ожирения увеличился: среди мужчин вырос до 28,1%, среди женщин - 32,1%. В 2021 году он составил 30,1% среди мужчин, 36,7% - среди женщин.
Специалист отметила, что росту числа людей с ожирением в России привел ряд факторов, в том числе низкое содержание в рационе россиян растительных продуктов. Особенно редко употребляются в пищу бобовые. При этом растет число сладостей, солений и переработанной мясной продукции.
Ранее диетолог Маргарита Королева заявила, что более 30% детей в России страдают ожирением, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru