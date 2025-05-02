Семь поездов задержали в Подмосковье из-за плохой погоды

Уточняется, что речь идёт о поездах №142 Смоленск – Архангельск, №102 Москва – Ярославль, №21 Лабытнанги – Москва, №101 Ярославль – Москва, №1 Владивосток – Москва, №107 Вологда – Москва и №16 Москва – Архангельск.

«В вагонах поддерживается комфортный температурный режим. Пассажиры поездов, опаздывающих на четыре часа и более, обеспечиваются питанием», - указали в ведомстве.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что почти 26 тысяч жителей региона остались без электричества из-за непогоды, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».