Семь поездов задержали в Подмосковье из-за плохой погоды
Плохая погода и упавшие на железнодорожную инфраструктуру деревья стали причиной задержки семи поездов в Москеовской области. Об этом сообщает пресс-служба «Федеральной пассажирской компании».
Уточняется, что речь идёт о поездах №142 Смоленск – Архангельск, №102 Москва – Ярославль, №21 Лабытнанги – Москва, №101 Ярославль – Москва, №1 Владивосток – Москва, №107 Вологда – Москва и №16 Москва – Архангельск.
«В вагонах поддерживается комфортный температурный режим. Пассажиры поездов, опаздывающих на четыре часа и более, обеспечиваются питанием», - указали в ведомстве.
Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что почти 26 тысяч жителей региона остались без электричества из-за непогоды, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru