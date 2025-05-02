Минпросвещения планирует подготовить перечень игрушек для детсадов в 2026 году

В министерстве отметили, что в настоящее время существует перечень средств обучения и воспитания, а также игр и игрушек, предназначенный для дошкольных учреждений, участвующих в программе капитального ремонта.

Новый список будет рекомендован для всех детсадов.

«Для создания перечня планируется провести широкое общественное обсуждение с экспертным сообществом и участниками образовательного процесса», — указали в ведомстве.

Ранее Кравцов составил для школьников список фильмов, которые рекомендуются к просмотру после уроков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

