Минпросвещения планирует подготовить перечень игрушек для детсадов в 2026 году
Минпросвещения планирует представить в 2026 году перечень игрушек для детских садов. Как пишет ТАСС, об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
В министерстве отметили, что в настоящее время существует перечень средств обучения и воспитания, а также игр и игрушек, предназначенный для дошкольных учреждений, участвующих в программе капитального ремонта.
Новый список будет рекомендован для всех детсадов.
«Для создания перечня планируется провести широкое общественное обсуждение с экспертным сообществом и участниками образовательного процесса», — указали в ведомстве.
Ранее Кравцов составил для школьников список фильмов, которые рекомендуются к просмотру после уроков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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