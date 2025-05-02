Депутат Милонов призвал запретить одноразовые мангалы
Одноразовые мангалы и прочие одноразовые приспособления для приготовления пищи на открытом воздухе следует убрать из продажи. Как сообщает RT, с таким предложением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.
Парламентарий направил соответствующее обращение главе Минприроды РФ Александру Козлову. Милонов указал, что низкая стоимость одноразовой посуды и мангалов приводит к тому, что туристы выбрасывают их после использования, не желая применять вторично.
«Многие нерадивые граждане оставляют после себя горы мусора, неразлагаемых отходов и наносят серьёзный ущерб экосистемам прибрежных зон», - указал депутат, отметив, что одноразовые мангалы составляют «львиную долю сезонного мусора».
Также Милонов добавил, что необходимо обязать администрации курортных локаций оборудовать специальные стационарные площадки с мангалами и мусорными контейнерами.
Ранее в МСЧ РФ заявили, что шашлыки на даче нельзя жарить вне оборудованных мангалов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru