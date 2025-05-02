Депутат Милонов призвал запретить одноразовые мангалы

Парламентарий направил соответствующее обращение главе Минприроды РФ Александру Козлову. Милонов указал, что низкая стоимость одноразовой посуды и мангалов приводит к тому, что туристы выбрасывают их после использования, не желая применять вторично.

«Многие нерадивые граждане оставляют после себя горы мусора, неразлагаемых отходов и наносят серьёзный ущерб экосистемам прибрежных зон», - указал депутат, отметив, что одноразовые мангалы составляют «львиную долю сезонного мусора».

Также Милонов добавил, что необходимо обязать администрации курортных локаций оборудовать специальные стационарные площадки с мангалами и мусорными контейнерами.

Ранее в МСЧ РФ заявили, что шашлыки на даче нельзя жарить вне оборудованных мангалов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».