Студия Rockstar Games перенесла выход GTA 6 на 2026 год
Шестая часть компьютерной игры Grand Theft Auto (GTA) выйдет 26 мая 2026 года. Об этом заявила студия Rockstar Games.
Разработчик указал, что перенос релиза, ранее запланированного на осень 2025 года, связан с необходимостью создания максимально качественного продукта, соответствующего ожиданиям фанатов. На это студии требуется дополнительное время.
«С каждой новой игрой Rockstar стремится превзойти ожидания фанатов, и GTA 6 здесь не исключение... Мы благодарим вас за поддержку и ваше терпение... и надеемся на ваше понимание», - говорится в заявлении.
Ранее онлайн-школа XYZ выяснила, что в 2024 году россияне потратили на донаты в играх более 200 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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