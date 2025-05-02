Студия Rockstar Games перенесла выход GTA 6 на 2026 год

Шестая часть компьютерной игры Grand Theft Auto (GTA) выйдет 26 мая 2026 года. Об этом заявила студия Rockstar Games.

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Разработчик указал, что перенос релиза, ранее запланированного на осень 2025 года, связан с необходимостью создания максимально качественного продукта, соответствующего ожиданиям фанатов. На это студии требуется дополнительное время.

«С каждой новой игрой Rockstar стремится превзойти ожидания фанатов, и GTA 6 здесь не исключение... Мы благодарим вас за поддержку и ваше терпение... и надеемся на ваше понимание», - говорится в заявлении.

Ранее онлайн-школа XYZ выяснила, что в 2024 году россияне потратили на донаты в играх более 200 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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