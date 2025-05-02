В России стартовала акция «Окна Победы»

Во всех российских регионах стартовала акция «Окна Победы». Об этом сообщает пресс-служба «Движения Первых», которое является её организаторам.

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Отмечается, что для украшения окон домов, квартир, школ, университетов и предприятий движением были разработаны 30 вариантов памятных трафаретов - от георгиевских лент до изображений памятников.

«К акции активно присоединяются главы регионов, сотрудники федеральных и региональных ведомств, учреждений образования, культуры и здравоохранения, крупных компаний», - говорится в сообщении.

Ранее в России началась всероссийская акция «Бессмертный полк онлайн», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
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