СМИ: «Зенит» меньше всех дает играть российским футболистам
Российские футболисты, выступающие за питерский «Зенит», проводят на поле меньше времени, чем их соотечественники из других клубов. Об этом сообщает Telegram-канал Opta Sport.
Отмечается, что в текущем сезоне Российской Премьер-лиги, процент игровых минут для российских футболистов «Зенита» составил всего 25,9%. В ТОП-3 данного антирейтинга также вошли «Краснодар» и «Спартак» - их игроки из РФ проводят на поле лишь 28,4% и 39,2%, соответственно.
Больше остальных среди россиян играют футболисты московского «Локомотива» (79,5%), воронежского «Факела» (77,8%) и махачкалинского «Динамо» (71,8%).
Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина призвала сократить количество легионеров в российском футболе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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