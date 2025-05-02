Грузовик с монетами на 800 тысяч долларов перевернулся в Техасе

Перевозивший деньги грузовик перевернулся в Техасе. Как пишет The Guardian, инцидент произошёл на скоростной трассе под городом Элворд.

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Отмечается, что грузовик перевозил монеты. В результате ДТП на дорогу высыпалось восемь миллионов штук десятицентовой мелочи, то есть 800 тысяч долларов. Чтобы собрать деньги проезд закрыли почти на 12 часов.

В региональном департаменте общественной безопасности заявили, что водитель грузовика потерял управление при резком маневре после съезда с трассы.

Ранее автомобиль «Газель», груженый бытовой техникой, перевернулся на юге Подмосковья на Симферопольском шоссе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Трефилов
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