СМИ: Один из богатейших людей в Норвегии погиб в ДТП
Магнат норвежской рыбной промышленности Вигнер Линдал Олайсен, один из богатейших людей в стране, погиб в результате ДТП. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.
Уточняется, что трагедия произошла в Польше между населенными пунктами Гора Кальвария и Колбель. Автомобиль Jaguar, на котором ехал Олайсен, врезался в дерево.
Польская полиция подтвердила факт ДТП, а также гибель двух человек, однако их имена раскрывать не стали.
Олайсен являлся совладельцем компании Nova Sea, которая занималась выращиванием и переработкой лосося. В начале 2025 года он продал долю норвежскому концерну Mowi, сумма сделки составила порядка 750 млн долларов.
Ранее в Латвии в результате ДТП погиб основатель сети магазинов одежды Sela Борис Остроброд, сообщает RT.
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