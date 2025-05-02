СМИ: Один из богатейших людей в Норвегии погиб в ДТП

Уточняется, что трагедия произошла в Польше между населенными пунктами Гора Кальвария и Колбель. Автомобиль Jaguar, на котором ехал Олайсен, врезался в дерево.

Польская полиция подтвердила факт ДТП, а также гибель двух человек, однако их имена раскрывать не стали.

Олайсен являлся совладельцем компании Nova Sea, которая занималась выращиванием и переработкой лосося. В начале 2025 года он продал долю норвежскому концерну Mowi, сумма сделки составила порядка 750 млн долларов.

Ранее в Латвии в результате ДТП погиб основатель сети магазинов одежды Sela Борис Остроброд, сообщает RT.

