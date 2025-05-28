Минздрав снял озабоченность по поводу нового геноварианта коронавируса

Появление нового генетического варианта коронавируса NB.1.8.1 не требует принятия дополнительных ограничительных эпидемиологических мер. Симптомы заболевания при заражении и тяжесть течения практически не отличаются от предыдущих штаммов. Об этом сообщил ТАСС главный внештатный специалист министерства здравоохранения России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов.

Вирусолог назвал последствия распространения птичьего гриппа среди людей

Специалист привел данные Всемирной организации здравоохранения о низком риске нового штамма для здоровья населения в глобальном масштабе. По сообщению URA.ru, Чуланов также подчеркнул, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в России сохраняется на стабильно низком уровне на протяжении многих недель.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщила о выявлении на территории страны четырёх случаев инфицирования новым подвариантом коронавируса NB.1.8.1. Он впервые появился в январе в Китае. На долю штамма коронавируса «Омикрон» сейчас приходится 98% всех выявляемых случаев заражения.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото:Соцсети/mod.mil.rus
ТЕГИ:ЗаболеванияМинздравКоронавирус

Горячие новости

Все новости

партнеры