Минздрав снял озабоченность по поводу нового геноварианта коронавируса

Специалист привел данные Всемирной организации здравоохранения о низком риске нового штамма для здоровья населения в глобальном масштабе. По сообщению URA.ru, Чуланов также подчеркнул, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в России сохраняется на стабильно низком уровне на протяжении многих недель.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщила о выявлении на территории страны четырёх случаев инфицирования новым подвариантом коронавируса NB.1.8.1. Он впервые появился в январе в Китае. На долю штамма коронавируса «Омикрон» сейчас приходится 98% всех выявляемых случаев заражения.

