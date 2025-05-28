Минздрав снял озабоченность по поводу нового геноварианта коронавируса
Появление нового генетического варианта коронавируса NB.1.8.1 не требует принятия дополнительных ограничительных эпидемиологических мер. Симптомы заболевания при заражении и тяжесть течения практически не отличаются от предыдущих штаммов. Об этом сообщил ТАСС главный внештатный специалист министерства здравоохранения России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов.
Специалист привел данные Всемирной организации здравоохранения о низком риске нового штамма для здоровья населения в глобальном масштабе. По сообщению URA.ru, Чуланов также подчеркнул, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в России сохраняется на стабильно низком уровне на протяжении многих недель.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщила о выявлении на территории страны четырёх случаев инфицирования новым подвариантом коронавируса NB.1.8.1. Он впервые появился в январе в Китае. На долю штамма коронавируса «Омикрон» сейчас приходится 98% всех выявляемых случаев заражения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru