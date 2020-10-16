Минздрав России установил максимальные цены на лекарства от коронавируса

Министерство здравоохранения России зарегистрировало предельные отпускные цены на лекарства, применяемые для лечения коронавируса.

Как сообщает пресс-служба ведомства, для препарата «Авифавир» производства ООО «Кромис» установлены предельные цены в 1 000 рублей за 10 таблеток, 4 000 рублей— за 40, 5 000 рублей — за 50 таблеток в дозировке 200 мг.

Цена таблеток «Арепливир» в той же дозировке составит не более 4 000 рублей за 40 штук и 10 000 рублей за упаковку из 100 таблеток.

Препарат «Илсира» в дозировке 180 мг, производимый ЗАО «Биокад», будет стоить не дороже 47 531 рубля.

В Минздраве пояснили, что в предельную отпускную цену не включены НДС, а также розничные и оптовые надбавки.

Ранее ФАС России согласовала максимальную отпускную цену на препарат «Фавипиравир». Лекарство будет стоить не дороже 100 рублей за одну таблетку.