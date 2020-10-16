«Фавипиравир» подешевеет вдвое после согласования ФАС максимальной цены

Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации согласовала максимальную отпускную цену на препарат, который применяется при лечении COVID-19. Первые два фармацевтических производителя не смогут реализовывать «Фавипиравир» дороже 100 рублей за одну таблетку.

Как отмечается на сайте ФАС, такая цена поддержана всеми членами комиссии министерства здравоохранения по формированию перечней лекарственных препаратов с участием представителей фармпроизводителей.

При определении верхней планки за основу были взяты цены в странах, где фавипиравир уже продаётся. В ФАС подчёркивают, что это первый в истории РФ случай, когда максимальная отпускная цена на лекарство устанавливается на этапе его включения в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов.

Предполагается, что регистрация цены «Фавипиравира» значительно повысит его доступность для граждан. Согласно прогнозу ФАС, его стоимость в рознице должна снизиться не менее, чем в два раза, отмечает RT.

Так, если на текущий момент розничная цена на фавипиравир в аптеках российской столицы составляет от 11 320 до 16 306 рублей, то после регистрации, максимальная стоимость с учётом надбавок может составить 6 875 рублей, включая НДС. Речь идёт об упаковка 50 таблеток.

