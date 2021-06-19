Гинцбург исключил риск бесплодия после вакцинации «Спутником V»

Использование вакцины от коронавируса «Спутник V» не оказывает негативного влияния и не грозит бесплодием в будущем. Об этом заявил директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости.

По словам ученого, компоненты вакцины сделаны на основе аденовируса 26 и аденовируса 5, которые очень давно появились в человеческой популяции.

«За это время, как мы знаем, человечество размножилось до 7,5 миллиардов. Ни у кого никогда не возникало никаких подозрений по поводу этих двух вирусов, которые присутствуют в нашем организме и которыми мы с вами десятки раз заражались в виде легких, в различной степени, ОРЗ», — рассказал Гинцбург.

Глава центра Гамалеи подчеркнул, что ни в каких медицинских протоколах не было обнаружено негативного влияния указанных аденовирусов на репродуктивные процессы.

