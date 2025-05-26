Минздрав РФ: В России почти 9 млн человек страдают заболеваниями нервной системы
Почти 9 млн россиян страдают от проблем с нервной системой. Об этом заявила директор департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения РФ Екатерина Каракулина в ходе круглого стола в Совете Федерации.
Она отметила, что число заболевших составило 8,9 млн человек, из которых 2,1 млн узнали о диагнозе впервые. По ее словам, жители России все чаще стали посещать неврологов. За последние пять лет число записей на прием выросло почти на 15%.
По мнению Каракулиной, число больных с серьезными проблемами нервной системы невелико. Оно составило всего лишь 117 тысяч человек в 2024 году. Из них больше 101 тысячи имеют рассеянный склероз.
Ранее в России смертность от инфаркта миокарда снизилась более чем на 21%, а от инсульта — более чем на 15%, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru