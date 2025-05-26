Минздрав РФ: В России почти 9 млн человек страдают заболеваниями нервной системы

Она отметила, что число заболевших составило 8,9 млн человек, из которых 2,1 млн узнали о диагнозе впервые. По ее словам, жители России все чаще стали посещать неврологов. За последние пять лет число записей на прием выросло почти на 15%.

По мнению Каракулиной, число больных с серьезными проблемами нервной системы невелико. Оно составило всего лишь 117 тысяч человек в 2024 году. Из них больше 101 тысячи имеют рассеянный склероз.

Ранее в России смертность от инфаркта миокарда снизилась более чем на 21%, а от инсульта — более чем на 15%, напоминает НСН.



