Мурашко: Смертность от инфарктов в РФ снизилась на 21%

Также он рассказал, что в регионах, в которых ввели ограничения на продажу спиртных напитков, снизилось количество смертей от причин, обусловленных алкоголем. Он уточнил, что снижение в марте 2025 года составило 41% по сравнению с мартом прошлого года, а в апреле - 18%.

Ранее Мурашко заявил, что общая смертность в России достигла исторического минимума за 10 лет. Выступая на правительственном часе в Госдуме, он указал, что этого удалось добиться благодаря внедрению в систему здравоохранения стандартов клинических рекомендаций, передает «Радиоточка НСН».

