Минздрав РФ расширил список граждан для вакцинации от COVID-19 по календарю прививок

Минздрав России расширил список россиян, которые могут пройти вакцинацию от COVID-19 в рамках календаря профилактических прививок. Приказ ведомства опубликован на официальном портале правовой информации.

В РФПИ Россию назвали единственной страной, где все желающие смогут привиться от COVID-19 до июня

Согласно документу, в приоритетную группу по вакцинации первого уровня включили граждан от 60 лет и старше, а также жителей городов с численностью населения от 1 млн человек.

Кроме того, получить прививку по национальному календарю смогут сотрудники медицинских и образовательных учреждений, организаций социального обслуживания, многофункциональных центров. Также в расширенный список Минздрава вошли россияне, проживающие в организациях соцобслуживания, и граждане с хроническими заболеваниями.


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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:ВакцинацияМинздравКоронавирус
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