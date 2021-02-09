Минздрав РФ расширил список граждан для вакцинации от COVID-19 по календарю прививок

Согласно документу, в приоритетную группу по вакцинации первого уровня включили граждан от 60 лет и старше, а также жителей городов с численностью населения от 1 млн человек.

Кроме того, получить прививку по национальному календарю смогут сотрудники медицинских и образовательных учреждений, организаций социального обслуживания, многофункциональных центров. Также в расширенный список Минздрава вошли россияне, проживающие в организациях соцобслуживания, и граждане с хроническими заболеваниями.



