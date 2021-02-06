В РФПИ Россию назвали единственной страной, где все желающие смогут привиться от COVID-19 до июня

«Безусловно, фокус на вакцинации россиян, и Россия - фактически единственная страна в мире, которая до июня может вакцинировать всех граждан, которые захотят», - сказал Дмитриев в интервью программы «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым на телеканале «Россия-1».

Такую возможность россиян Дмитриев назвал «великой привилегией», подчеркнув, что вакцинация от COVID-19 всех желающих в США и Европе завершится в сентябре - октябре. Глава РФПИ отметил, что производство и поставки вакцины «Спутник V» сосредоточены на отечественном рынке, отмечает ТАСС.

Напомним, в медицинском журнале The Lancet опубликованы данные третьей фазы клинических испытаний российской вакцины «Спутник V», показавшей эффективность свыше 91%.

