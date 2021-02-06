В РФПИ Россию назвали единственной страной, где все желающие смогут привиться от COVID-19 до июня
Только в России до июня смогут привиться от коронавируса все желающие. В Европе и США это произойдет только к осени, спрогнозировал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«Безусловно, фокус на вакцинации россиян, и Россия - фактически единственная страна в мире, которая до июня может вакцинировать всех граждан, которые захотят», - сказал Дмитриев в интервью программы «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым на телеканале «Россия-1».
Такую возможность россиян Дмитриев назвал «великой привилегией», подчеркнув, что вакцинация от COVID-19 всех желающих в США и Европе завершится в сентябре - октябре. Глава РФПИ отметил, что производство и поставки вакцины «Спутник V» сосредоточены на отечественном рынке, отмечает ТАСС.
Напомним, в медицинском журнале The Lancet опубликованы данные третьей фазы клинических испытаний российской вакцины «Спутник V», показавшей эффективность свыше 91%.
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