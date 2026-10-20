Минздрав РФ расширил перечень орфанных заболеваний

В реестре появился первичный билиарный холангит, также известный как первичный билиарный цирроз. Это хроническое аутоиммунное заболевание печени. При нем иммунная система атакует и постепенно разрушает мелкие внутрипеченочные желчные протоки.



Среди симптомов выделяют слабость или утомляемость, кожный зуд, желтуху, боль или дискомфорт в правом подреберье.



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