Трамп: встреча Путина и Зеленского необязательна для украинского урегулирования

Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского не обязательна для урегулирования украинского кризиса. Об этом пишет РИА Новости.

Трамп: Украину на переговорах пора представлять кому-то другому

По словам американского лидера, Штаты хотят, чтобы Зеленский заключил сделку по разрешению конфликта. Он признал военные успехи Москвы и добавил, что в Киеве могли оформить соглашение два года назад на более выгодных условиях.

Президент США подчеркнул, что Россия хочет завершить конфликт, а Европа устала от кризиса. Также он предупредил об «очень плохих» последствиях, если Украина откажется от урегулирования.

Недавно глава американского Госдепартамента Марко Рубио заявил, что Трамп раздражен позицией Киева по этому вопросу.

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ФОТО: AP / ТАСС
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