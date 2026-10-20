Права не помогут: Почему курьерам на электровелосипедах не место на дороге
Даже если курьеры будут знать правила дорожного движения, это вряд ли заставит их аккуратно передвигаться на своем транспорте, сказал НСН Сергей Радько.
Курьеров на электровелосипедах не следует выпускать на проезжую часть — это опасно как для них самих, так и для водителей. Об этом НСН заявил адвокат автомобильного движения «Свобода выбора Сергей Радько.
Курьеры служб доставки не должны двигаться по тротуарам вместе с пешеходами, им нужно сдавать экзамены на водительские удостоверения, чтобы соблюдать ПДД. Об этом заявили депутаты Госдумы Виталий Милонов и Юрий Григорьев в интервью изданию «Газета.Ru». По их словам, такой транспорт опасен для пешеходов и должен двигаться по проезжей части. По мнению Радько, на проезжей части такие курьеры также представляют опасность.
«Это небезопасно, потому что курьеры находятся на проезжей части. Более того, это небезопасно и для водителей, потому что курьер движется не по прямой линии, велосипед немного виляет по дороге с учетом того, что обочина может быть грязной и неровной. Есть риск, что, маневрируя, курьер заденет автомобиль. Так что на проезжей части им тоже делать нечего», — сказал Радько.
Юрист также усомнился в том, что сдача курьерами экзаменов на знание ПДД снизит аварийность на дороге.
«Вряд ли бы это помогло, потому что сразу возникает много проблем. В частности, на каком основании курьеров заставят сдавать экзамен? Тогда нужно электровелосипеды перевести в категорию полноценных транспортных средств, ввести категорию прав на них и только после этого думать о том, как они будут ездить. Кроме того, даже если курьеры будут знать ПДД, это не гарантирует то, что они будут ездить аккуратно, в том числе и по проезжей части», — добавил собеседник НСН.
В заключение Радько напомнил, в каких случаях нужны права на управление электровелосипедом.
«Если мощность электровелосипеда не превышает 250 ватт, то он не относится к мопедам, права на него не нужны. Если же превышает, то он уже считается мопедом, а для управления мопедом требуется водительское удостоверение любой категории», — отметил он.
Ранее председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин заявил, что экзамен на знание ПДД в виде теста вряд ли сможет исправить манеру езды доставщиков на электровелосипедах.
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