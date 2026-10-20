Курьеров на электровелосипедах не следует выпускать на проезжую часть — это опасно как для них самих, так и для водителей. Об этом НСН заявил адвокат автомобильного движения «Свобода выбора Сергей Радько.

Курьеры служб доставки не должны двигаться по тротуарам вместе с пешеходами, им нужно сдавать экзамены на водительские удостоверения, чтобы соблюдать ПДД. Об этом заявили депутаты Госдумы Виталий Милонов и Юрий Григорьев в интервью изданию «Газета.Ru». По их словам, такой транспорт опасен для пешеходов и должен двигаться по проезжей части. По мнению Радько, на проезжей части такие курьеры также представляют опасность.

«Это небезопасно, потому что курьеры находятся на проезжей части. Более того, это небезопасно и для водителей, потому что курьер движется не по прямой линии, велосипед немного виляет по дороге с учетом того, что обочина может быть грязной и неровной. Есть риск, что, маневрируя, курьер заденет автомобиль. Так что на проезжей части им тоже делать нечего», — сказал Радько.