Премьер Болгарии призвал Европу изменить политику по Украине

Он высказал обеспокоенность стремлением Европы «одержать конвенциональную победу над крупнейшей ядерной державой, не имея при этом возможности перехватывать и противостоять современному гиперзвуковому оружию». Премьер-министр назвал это серьезным риском. Он считает, что необходимо «изменить общую политику Европы в отношении конфликта на Украине».

Радев отметил, что Европа должна была стать лидером в переговорах по урегулированию конфликта и не позволять другим игрокам перехватить инициативу.

Ранее парламент Болгарии преодолел вето президента Румена Радева на передачу Украине бронированной техники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

