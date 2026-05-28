Премьер Болгарии призвал Европу изменить политику по Украине
Глава правительства Болгарии Румен Радев призвал изменить политику Европы в отношении конфликта на Украине, сообщает телеканал БНТ.
Он высказал обеспокоенность стремлением Европы «одержать конвенциональную победу над крупнейшей ядерной державой, не имея при этом возможности перехватывать и противостоять современному гиперзвуковому оружию». Премьер-министр назвал это серьезным риском. Он считает, что необходимо «изменить общую политику Европы в отношении конфликта на Украине».
Радев отметил, что Европа должна была стать лидером в переговорах по урегулированию конфликта и не позволять другим игрокам перехватить инициативу.
Ранее парламент Болгарии преодолел вето президента Румена Радева на передачу Украине бронированной техники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
