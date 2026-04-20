В России упростили выдачу рецептурных лекарств детям из многодетных семей
Правительство упростило механизм бесплатного предоставления рецептурных препаратов для дошкольников из многодетных семей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает РИА Новости.
Как напомнил глава кабмина, дети до 6 лет в таких семьях получают назначенные по рецепту лекарства бесплатно в специализированных аптеках. Средства на эти цели направлялись через бюджеты регионов, родителям следовало оформлять рецепты в региональной медицинской организации.
«Чтобы исключить такие ситуации, правительство меняет текущий порядок: теперь оформлять бесплатные рецепты для детей до 6 лет можно будет и там, где прикреплен ребенок, то есть в федеральных медицинских учреждениях также», - сообщил Мишустин.
Как ожидается, упрощенный порядок будет удобным для многодетных семей и позволит ускорить получение документов для лечения детей.
Между тем в Госдуму внесли законопроект о ежегодной индексации размера выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки.
Горячие новости
- В России упростили выдачу рецептурных лекарств детям из многодетных семей
- Радеву придется смягчить пророссийский курс для коалиции внутри Болгарии
- Представителя руководства брянского МЧС задержали за превышение полномочий
- Увели «Простоквашино»: Почему Андреасяна оставили без новогодней битвы-2027
- В Японии после землетрясения объявили эвакуацию для жителей префектуры Иватэ
- В Мексике погибли два сотрудника американского посольства
- Суд заочно арестовал за мошенничество бывшего вице-президента ВТБ
- Горелкин: Telegram не сотрудничает с РФ в борьбе с мошенниками
- В Госдуме раскрыли, кого затронут онлайн-списания долгов за ЖКУ
- В Японии объявили угрозу цунами после землетрясения магнитудой 7,4