В России упростили выдачу рецептурных лекарств детям из многодетных семей

Правительство упростило механизм бесплатного предоставления рецептурных препаратов для дошкольников из многодетных семей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

Как напомнил глава кабмина, дети до 6 лет в таких семьях получают назначенные по рецепту лекарства бесплатно в специализированных аптеках. Средства на эти цели направлялись через бюджеты регионов, родителям следовало оформлять рецепты в региональной медицинской организации.

«Чтобы исключить такие ситуации, правительство меняет текущий порядок: теперь оформлять бесплатные рецепты для детей до 6 лет можно будет и там, где прикреплен ребенок, то есть в федеральных медицинских учреждениях также», - сообщил Мишустин.

Как ожидается, упрощенный порядок будет удобным для многодетных семей и позволит ускорить получение документов для лечения детей.

