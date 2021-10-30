Минздрав фиксирует снижение заболеваемости COVID-19 в регионах с жесткими ограничениями
В регионах, где введены серьезные ограничения по коронавирусу, в том числе использование QR-кодов, фиксируется снижение темпов прироста заболеваемости. Об этом в ходе рабочей поездки во Владимирскую область заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Ранее Владимир Путин поручил главе Минздрава и его заместителям отправиться в регионы, в которых складывается наиболее критическая ситуация с коронавирусом, и оказать помощь медикам. Напомним, Мурашко включил Владимирскую область в список регионов, где надо наращивать число коек для пациентов с коронавирусом и ужесточать ограничения. Также в регионы со сложной эпидобставнокой отправились руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова и её заместители. Они посетят Татарстан и Удмуртию, а также Белгородскую областью.
Напомним, в России за минувшие сутки зарегистрировали 40 251 новый случай заражения коронавирусом – это максимум с начала пандемии. Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Также там заявили, что за последние 24 часа в России скончались 1 160 пациентов с коронавирусной инфекцией.
А ранее врач-терапевт, пульмонолог Алексей Никишенков сообщил, что развитие тяжелой формы коронавируса с большим поражением легких может возникнуть через 3-5 дней после появления первых симптомов болезни. По словам специалиста, «наихудшее сочетание» для COVID-19 — наличие ожирения, сахарного диабета и пожилой возраст пациента.
В свою очередь, инфекционист Николай Малышев согласился с коллегой, подчеркнув, что сейчас тяжелая форма коронавируса развивается быстрее, чем в начале пандемии — «буквально за несколько дней». Как отметил врач, заболевание более агрессивно, а его тяжелое течение зависит от полученной пациентом дозы и наличия прививки от COVID-19.
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