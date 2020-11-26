Минздрав отменит тестирование на COVID-19 перед госпитализацией

Минздрав РФ намерен отменить требование о прохождении обязательного тестирования на коронавирус за семь дней до госпитализации. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Евгений Камкин.

По его словам, новый проект приказа уже подготовлен. Он пояснил, что делать такой тест нет необходимости, если у пациента нет никаких симптомов заболевания COVID-19, передает РИА Новости.