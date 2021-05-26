Минздрав обнаружил в Москве и Петербурге тысячу лжеостеопатов

Еще более 2,5 тысяч человек вылечились от COVID-19в Москве за сутки

Ситуация на рынке труда в столице стабилизировалась

Власти Москвы одобрили первые заявки бизнеса на субсидии по рекламе почти на 2 млн рублей

Музей археологии Чудова монастыря откроют для посетителей Московского Кремля

Дожди с грозой придут в Москву к ночи