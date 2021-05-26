Минздрав обнаружил в Москве и Петербурге тысячу лжеостеопатов

В Москве, Подмосковье и Петербурге работает около тысячи кабинетов остеопатии, где ведут прием люди без образования. Это происходит из-за недостаточного регулирования со стороны государства, заявил в Госдуме главный внештатный специалист Минздрава России по остеопатии Дмитрий Мохов.

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По его словам, 80% работников медицинских организаций нарушают требования по образованию.

Мохов предупредил, что надзорным органам необходимо принять соответствующие меры, а депутатам принять поправки, которые позволят усилить контроль над частными медицинскими организациями, а также над образовательными организациями, которые выдают сомнительные медицинские сертификаты.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава РФ по медицинской профилактике УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев заявил, что обязательная вакцинация позволит предупредить чрезмерную нагрузку на ресурсы здравоохранения.

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ФОТО: официальный сайт Минздрава РФ
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