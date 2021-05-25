Стало известно, как россиян вводят в заблуждение в аптеках

Работники аптек нередко предлагают купить вместо конкретного лекарства, которое прописал врач, его аналог, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-терапевта Алексея Хухрева.

Названы лекарства, которые опасно принимать самостоятельно

По его словам, это может быть обычная уловка, так как фармацевту выгодно продать или больше лекарств, или более дорогой препарат. «Когда фармацевт предлагает аналоги, он может предложить совершенно другое по смыслу. У меня такое мнение: в интересах пациента — брать то, что доктор прописал», — сказал Хухрев.

Исключения можно сделать в тех случаях, когда предлагают приобрести препараты-дженерики - непосредственные аналоги какого-то лекарства.

Ранее стало известно, чем опасно самостоятельное лечение, сообщает «Прайм» со ссылкой на врача общей практики Европейского Медицинского Центра Мохамеда Али Вуада.

По его словам, в таком случае удается вылечиться крайне редко, так как люди чаще всего ошибаются в выборе препаратов.

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