Стало известно, как россиян вводят в заблуждение в аптеках
Работники аптек нередко предлагают купить вместо конкретного лекарства, которое прописал врач, его аналог, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-терапевта Алексея Хухрева.
По его словам, это может быть обычная уловка, так как фармацевту выгодно продать или больше лекарств, или более дорогой препарат. «Когда фармацевт предлагает аналоги, он может предложить совершенно другое по смыслу. У меня такое мнение: в интересах пациента — брать то, что доктор прописал», — сказал Хухрев.
Исключения можно сделать в тех случаях, когда предлагают приобрести препараты-дженерики - непосредственные аналоги какого-то лекарства.
Ранее стало известно, чем опасно самостоятельное лечение, сообщает «Прайм» со ссылкой на врача общей практики Европейского Медицинского Центра Мохамеда Али Вуада.
По его словам, в таком случае удается вылечиться крайне редко, так как люди чаще всего ошибаются в выборе препаратов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+8 406 / сут.
Умерли
119 тыс.+319 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+6 450 / сут.
- Стало известно, как россиян вводят в заблуждение в аптеках
- В ЕС осудили «провокационные действия России»
- В центре Риги флаг Белоруссии заменили на оппозиционный
- В Раде назвали провалом два года президентства Зеленского
- Власти захотели продлить срок службы электроники на 10 лет
- Кудрин сообщил, как победить бедность в России
- Телефонные мошенники ежемесячно зарабатывают на россиянах до 5 млрд рублей
- Захарова прокомментировала идею Лондона о санкциях в отношении «Северного потока-2»
- Франшиза «Пила» принесла создателям миллиард долларов
- Париж призвал национальные авиакомпании не летать над Белоруссией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru