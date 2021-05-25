Специалист Минздрава РФ назвал причины для обязательной вакцинации

Главный внештатный специалист Минздрава РФ по медицинской профилактике УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев заявил, что обязательная вакцинация позволит предупредить чрезмерную нагрузку на ресурсы здравоохранения, сообщает Ura.ru.

По его словам, одним из наиболее объективных показателей для введения обязательной иммунизации является загруженность коечного фонда. Кроме того, следует помнить о распространении новых штаммов коронавируса, считает специалист.

Ранее главный санитарный врач Якутии Маргарита Игнатьева выпустила постановление по обязательной иммунизации населения из-за напряженной ситуации с COVID-19 в регионе.

Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что требования властей Якутии по вакцинации населения от коронавируса не являются нарушением прав человека и этот опыт стоит внедрить в Москве и других регионах России.