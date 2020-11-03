Минздрав обеспокоился ростом употребления россиянами антибиотиков
Минздрав РФ обеспокоен ростом употребления антибиотиков россиянами. Об этом сообщила директор департамента Минздрава РФ по организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровья Инна Куликова.
По словам специалиста, антибиотики бесполезны в лечении коронавируса, передает РИА ФАН.
Ранее директор департамента организации экстренной помощи и управления рисками здоровью Минздрава России Инна Куликова сообщила, что амбулаторные пациенты с COVID-19 начнут получать бесплатные лекарства со следующей недели.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,7 млн+18 648 / сут.
Умерли
28 828+355 / сут.
Выздоровели
1,3 млн+15 331 / сут.
- Украинский судья пригрозил Зеленскому войной и распадом страны
- В сети появилось фото с места разгрома спецназа ВС Азербайджана в Карабахе
- «Хватит на три месяца». Губернатор Севастополя о запасах воды в городе
- Подозреваемый по делу о теракте в Австрии задержан в Линце
- Кортнев из-за коронавируса столкнулся с проблемой выплаты ипотеки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru