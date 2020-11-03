Минздрав обеспокоился ростом употребления россиянами антибиотиков

Минздрав РФ обеспокоен ростом употребления антибиотиков россиянами. Об этом сообщила директор департамента Минздрава РФ по организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровья Инна Куликова.

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По словам специалиста, антибиотики бесполезны в лечении коронавируса, передает РИА ФАН.

Ранее директор департамента организации экстренной помощи и управления рисками здоровью Минздрава России Инна Куликова сообщила, что амбулаторные пациенты с COVID-19 начнут получать бесплатные лекарства со следующей недели.


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ФОТО: pxhere.com
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