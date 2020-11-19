Минздрав: Кальяны увеличивают риск распространения коронавируса
Курение кальяна в разы увеличивает риск распространения коронавируса и прочих инфекционных заболеваний. Об этом сообщил главный внештатный специалист Минздрава России, психиатр-нарколог Евгений Брюн.
По его словам, передача вируса может происходить через мундштук, передает ТАСС. Кроме того, курение кальянов происходит в ограниченном пространстве, поэтому вирусы передаются легче.
Ранее сегодня главный внештатный терапевт Минздрава Оксана Драпкина опровергла утверждение, что курение снижает вероятность заболевания COVID-19, сообщает RT.
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