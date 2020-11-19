Не качество, а имидж. Чем отличается водка разной цены

Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев в беседе с НСН рассказал, почему так различаются цены на водку, если по качеству разницы нет.

Роскачество пришло к выводу о безопасности как дорогой, так и дешевой водки. После сравнения нескольких образцов водки в ценовом диапазоне от 200 до 1554 рублей за бутылку в 0,5 литра эксперты пришли к выводу, что вся она безопасна и ее качество не зависит от цены.

Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев в беседе с НСН объяснил, почему тогда так различаются цены на водку.

Эксперты: качество водки не зависит от ее цены

«А почему обычная водка стоит 200 рублей, а премиальная – 600 тысяч?» - ответил вопросом Косарев.

Он пояснил, что есть имиджевые составляющие, входящие в цену продукта. «Расхожее мнение о том, что вся водка одинакова –абсолютно ложное, потому что себестоимость водки зависит от технологии, выбора ингредиентов и параметров производства, это может приводить к изменению цены в 2-3 раза», - рассказал эксперт.

Поэтому оптимальную цену для водки установить нельзя, она зависит от объема инвестиций в ее производство, подчеркнул он.

«Вкус водки можно изменять как через добавки, так и путем технологических процессов без добавления ненужных компонентов. Выбор этих путей зависит от ценовой категории, в которой работает производитель», - отметил глава Союза производителей алкогольной продукции.

Напомним, с Нового года вырастут минимальные розничные цены на водку. С 1 января 2021 года пол-литровая бутылка водки будет стоить не менее 243 рублей. Сейчас - 230.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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