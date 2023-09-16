Минздрав: Эпидемическая обстановка в России стабильная
Эпидемическая обстановка в России стабильная, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов ТАСС.
По его словам, регионам поручили готовиться к сезонному росту заболеваемости респираторными инфекциями.
Также, отметил Кузнецов, российский Минздрав поручил регионам вводить масочный режим в больницах для медперсонала в случае роста заболеваемости.
Ранее стало известно, что в Дом правительства возвращается масочный режим. Как заявили в кабмине, он связан с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусной инфекцией, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru