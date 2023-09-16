Минздрав: Эпидемическая обстановка в России стабильная

По его словам, регионам поручили готовиться к сезонному росту заболеваемости респираторными инфекциями.



Также, отметил Кузнецов, российский Минздрав поручил регионам вводить масочный режим в больницах для медперсонала в случае роста заболеваемости.

Ранее стало известно, что в Дом правительства возвращается масочный режим. Как заявили в кабмине, он связан с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусной инфекцией, отмечает «Радиоточка НСН».

