Минздрав: Эпидемическая обстановка в России стабильная

Эпидемическая обстановка в России стабильная, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов ТАСС.

За неделю заболеваемость коронавирусом в России выросла на 49,2%

По его словам, регионам поручили готовиться к сезонному росту заболеваемости респираторными инфекциями.

Также, отметил Кузнецов, российский Минздрав поручил регионам вводить масочный режим в больницах для медперсонала в случае роста заболеваемости.

Ранее стало известно, что в Дом правительства возвращается масочный режим. Как заявили в кабмине, он связан с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусной инфекцией, отмечает «Радиоточка НСН».

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Фото: mos.ru/Максим Денисов
ТЕГИ:РегионыКоронавирусЗдоровье

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