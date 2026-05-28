Минздрав: Число курящих россиян сократилось более чем на четверть

Доля взрослых курильщиков в России за шесть лет сократилась более чем на 27%, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, сообщило агентство ТАСС.

По его словам, среди россиян наметилась тенденция ответственного отношения к здоровью, а родители стали больше уделять внимания здоровому образу жизни детей.

Министр добавил, что было обновлено около 490 центров здоровья, также было создано 211 новых. Основная задача таких центров — выявление факторов риска заболеваний и дальнейшее наблюдение.