Минздрав: Число курящих россиян сократилось более чем на четверть

Доля взрослых курильщиков в России за шесть лет сократилась более чем на 27%, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, сообщило агентство ТАСС.

По его словам, среди россиян наметилась тенденция ответственного отношения к здоровью, а родители стали больше уделять внимания здоровому образу жизни детей.

Министр добавил, что было обновлено около 490 центров здоровья, также было создано 211 новых. Основная задача таких центров — выявление факторов риска заболеваний и дальнейшее наблюдение.

Жильцам многоквартирных домов напоминили о штрафах за курение

Ранее врач-терапевт, пульмонолог доктор медицинских наук, заведующий пульмонологическим отделением ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, эксперт телеканала «Доктор» Михаил Шеянов заявил, что последствиями увлечения вейпами могут стать никотиновая зависимость, неблагоприятное воздействие на сердечно-сосудистую систему, аллергические реакции и нарушения функции центральной нервной системы, сообщает RT.

Кроме того, сообщалось, что в 18 школах России начали просвечивать рюкзаки учащихся с целью обнаружения вейпов

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:МинздравЗдоровьеКурение

Горячие новости

Все новости

партнеры