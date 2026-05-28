Ушаков: Москва ждет от Киева шагов навстречу по поводу переговоров
Россия ждёт от Украины шагов навстречу по поводу переговоров. Как пишет RT, об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
По его словам, украинская сторона знает, что необходимо сделать Киеву для успеха переговоров.
«Пока это не делается», — заключил он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для перехода к полноформатным мирным переговорам украинский лидер Владимир Зеленский должен приказать ВСУ прекратить огонь и покинуть российские территории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Опасно для всех: Врачи не поддержали больничные на три дня
- В Республике Сербской прокомментировали возможную отставку Вучича
- Доверие подорвано: Почему у россиян упал интерес к онлайн-психологам
- Апелляционный суд в Кишиневе оставил в силе приговор Гуцул
- Просят ремня: Как спасти россиян от детей-хулиганов
- Ничего не читать: Долина посоветовала коллегам относиться к хейту философски
- Дюжев готов взять паузу в актерской карьере ради работы в Госдуме
- Россельхознадзор ограничил ввоз томатов, огурцов и клубники из Армении
- Роспотребнадзор подтвердил безопасность воды и грунта в Сочи и Сириусе
- Солнце погаснет раньше: Остановку вращения Земли люди уже не застанут