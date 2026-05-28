Ушаков: Москва ждет от Киева шагов навстречу по поводу переговоров

Россия ждёт от Украины шагов навстречу по поводу переговоров. Как пишет RT, об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Ушаков анонсировал скорый визит Уиткоффа и Кушнера в Россию

По его словам, украинская сторона знает, что необходимо сделать Киеву для успеха переговоров.

«Пока это не делается», — заключил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для перехода к полноформатным мирным переговорам украинский лидер Владимир Зеленский должен приказать ВСУ прекратить огонь и покинуть российские территории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости// Илья Питалев
ТЕГИ:ПереговорыУкраинаРоссияЮрий Ушаков

Горячие новости

Все новости

партнеры