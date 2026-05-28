Ушаков опроверг информацию о том, что Путин передал послание Трампу
Президент РФ Владимир Путин не передавал каких-либо посланий американскому коллеге Дональду Трампу. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
О том, что Трампу было якобы передано послание от Путина, ранее сообщил глава Госдепартамента США Марко Рубио, пишут «Известия».
По словам Ушакова, Вашингтону «по соответствующим каналам» была передана рекомендация, связанная с ударами ВС РФ по Киеву.
«Ответа, насколько я знаю, пока не было», - заключил он.
Ранее Ушаков заявил, что в Москве ждут в ближайшие недели визита американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
