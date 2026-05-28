Путин заявил, что взаимная торговля Казахстана и России защищена от внешнего влияния

Торговые отношения между Россией и Казахстаном не подвержены внешнему влиянию. Об этом по итогам российско-казахстанских переговоров заявил российский лидер Владимир Путин.

По словам главы государства, практически все расчеты между двумя странами осуществляются в национальных валютах.

Путин и Токаев подписали декларацию о переходе отношений Москвы и Астаны

«Таким образом, взаимные экспортно-импортные операции надёжно защищены от внешнего влияния и негативных тенденций на глобальных рынках», — подчеркнул президент России.

Ранее Путин заявил, что товарооборот России и Казахстана в 2025 году превысил $28 млрд, сообщает RT.

Кроме того, Россия и Казахстан подписали соглашения о совместной работе по проекту возведения АЭС в Казахстане и в предоставлении для оплаты работ государственного экспортного кредита.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПолитикаТорговляРоссияКазахстан

Горячие новости

Все новости

партнеры